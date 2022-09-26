Бывший сотрудник спецслужб США стал российским подданным

Владимир Путин дал гражданство Российской Федерации Эдварду Сноудену, в своё время работавшему на ЦРУ и АБН США.

Указ президента России опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

В списке лиц, получающих российское гражданство, указан Сноуден Эдвард Джозеф, родившийся 21 июня 1983 года в США.

В 2013 году Сноуден получил временное убежище на территории России.

Это произошло после того, как он предал огласке информацию о тотальной слежке американскими спецслужбами за информационными коммуникациями между гражданами различных стран.

За эти год Сноуден не покидал территорию России. Местонахождение его в стране тщательно скрывается. Американскими властями Эдвард Сноуден объявлен в международный розыск.