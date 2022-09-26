Неожиданные полезные свойства чеснока, названные Еленой Малышевой
О том, что чеснок есть кладезь витаминов, и особенно полезен в профилактике простуды, знают многие. Но вот Елена Малышева в своей телепрограмме Жить здорово! озвучила неведомое многим.
Оказывается, по словам врача, регулярное употребление в пищу чеснока способствует замедлению процессов старения организма и может предотвратить развитие онкологических болезней.
Указанная защита обеспечивается наличием в чесноке аминокислоты под названием эрготионеин, которая защищает организм от появляющихся под воздействием прямых солнечных лучей свободных радикалов.
А еще чеснок благотворно сказывается на процессах омоложения кожи, поскольку насыщает организм витамином Е, ну а уж этот витамин способствует омоложению кожного покрова. В общем, кушайте люди чеснок, будете здоровы.
Опубликовано: Staalker
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