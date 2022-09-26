Южной Корее не удастся остаться в стороне в случае конфликта Китая и Тайваня

На фоне напряженности между Китаем и Тайванем возникает вопрос об участии в возможном конфликте Южной Кореи. Скорее всего, избежать этого не удастся.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль считает, что Северная Корея может устроить провокацию, чтобы втянуть его страну в противостояние.

Между Северной Кореей и Китаем заключен договор о взаимной обороне. Страны могут координировать свои действия в целях достижения собственных целей.

Власти Северной Кореи поддерживают Китай в его претензиях на воссоединение с Тайванем и обвиняет США в попытках создания «азиатского НАТО».

Между тем Китай является крупнейшим экономическим партнером для Южной Кореи, поэтому страна в любом случае будет втянута в конфликт.

К тому же на территории Южной Кореи размещено около 28 500 американских военнослужащих.

Несколько дней назад Джо Байден сказал, что в случае нападения Китая вооруженные силы США будут защищать Тайвань.

Командующий вооруженными силами США в Корее (USFK) генерал Пол Лакамера убежден, что в нынешней ситуации необходимо предусмотреть все возможности, в том числе участие Южно Кореи в вооруженном конфликте.