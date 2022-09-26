Южной Корее не удастся остаться в стороне в случае конфликта Китая и Тайваня
На фоне напряженности между Китаем и Тайванем возникает вопрос об участии в возможном конфликте Южной Кореи. Скорее всего, избежать этого не удастся.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль считает, что Северная Корея может устроить провокацию, чтобы втянуть его страну в противостояние.
Между Северной Кореей и Китаем заключен договор о взаимной обороне. Страны могут координировать свои действия в целях достижения собственных целей.
Власти Северной Кореи поддерживают Китай в его претензиях на воссоединение с Тайванем и обвиняет США в попытках создания «азиатского НАТО».
Между тем Китай является крупнейшим экономическим партнером для Южной Кореи, поэтому страна в любом случае будет втянута в конфликт.
К тому же на территории Южной Кореи размещено около 28 500 американских военнослужащих.
Несколько дней назад Джо Байден сказал, что в случае нападения Китая вооруженные силы США будут защищать Тайвань.
Командующий вооруженными силами США в Корее (USFK) генерал Пол Лакамера убежден, что в нынешней ситуации необходимо предусмотреть все возможности, в том числе участие Южно Кореи в вооруженном конфликте.
Опубликовано: Светлана Репина
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