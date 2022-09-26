Из «Северного потока-2» произошла утечка газа в Балтийское море
Произошло резкое падение давления на линии А газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, сообщила компания Nord Stream 2 AG.
Утечку подтвердило датское морское управление, сообщает Biznes Alert. Информацию также предоставило агентство AFP.
Утечка произошла к юго-западу от острова Борнхольм, незадолго до входа NS2 в территориальные воды Дании.
"Произошло "резкое падение давления" на линии А газопровода "Северный поток-2". Эта означает, что газопровод поврежден и из него происходит утечка газа (Газопровод заполнен газом - прим.). Датчане подтвердили утечку газа в районе южнее Борнхольма".
На сайте поясняется, что ночью было обнаружено резкое падение давления в одной из двух ниток газопровода "Северный поток-2".
"Об этом уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. По сообщению компании, проводится расследование для выяснения причин произошедшего", — говорится в сообщении.
Дания установила зону безопасности в пределах 5 морских миль от места утечки. Корабли должны следовать другим маршрутом.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
СК России сообщил о гибели 13 человек в школе Ижевска в результате стрельбы
При стрельбе в школе №88 города Ижевска погибли три учителя
Кива: война Запада в Украине завершится разделом Европы и Германии
Украинскую беженку, которая увела англичанина у жены, любимый бросил и пообещал депортировать
AFP: Россия может сбросить на Украину одну или несколько ядерных бомб