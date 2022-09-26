Немцам придется выключить рождественские гирлянды в этом году из-за экономии энергии

Некоммерческая экологическая ассоциация Deutsche Umwelthilfe сообщает, что этой зимой жителям Германии придется обойтись без рождественских гирлянд, чтобы сэкономить энергию.

Управляющий организации Юрген Реш заявил, что в городах, домах и квартирах рождественские огни должны быть отключены.

По его словам, это связано не только с прекращением поставок энергоносителей из России, но и с изменением климата.

Каждой общине разрешат оставить рождественские огни только на одной елке. Реш призвал сделать это Рождество особенным, проявив солидарность.

Он отметил, что на частный сектор освещения приходится более 600 миллионов киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии в год. Этого количества достаточно для среднего города с 400 000 жителей.

Сообщается, что рождественских огней будет меньше не только в Германии. Так, в Австрии включение света на рождественских рынках в Вене будет отложено.

Тем временем итальянские власти предложили гражданам выключать плиты во время приготовления макарон ради экономии и снижения счетов за электроэнергию.

В Финляндии гражданам рекомендовали сократить время пребывания в саунах и в душевых с той же целью.