Александр Лукашенко об уклоняющихся от мобилизации: "В этом ничего плохого нет"
При встрече с Владимиром Путиным белорусский президент посоветовал не переживать из-за россиян, убегающих от мобилизации. Ведь это как раз тот момент, который покажет "кто есть кто".
Ситуацию с уклонением от мобилизации Лукашенко назвал "неким водоразделом", который поможет увидеть истинное лицо российских граждан.
"Вот есть некий водораздел и критерий — у нас в 2020 году, у России сейчас, — который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет"
Далее глава Беларуси добавил, что вовсе "не переживал", когда в 2020 году из страны уехало несколько тысяч белорусов.
По его словам, эти уехавшие сейчас "просятся назад". То же самое будет и с бежавшими россиянами, они вернутся, но надо будет решить - как с ними поступить.
Александр Григорьевич напомнил про общий мобилизационный ресурс РФ, включающий 25 млн человек. И пояснил, что те, кто сбежал (30-50 тыс.), уже не могут считаться "нашими людьми".
Опубликовано: Храмова Оксана
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