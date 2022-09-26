Александр Лукашенко об уклоняющихся от мобилизации: "В этом ничего плохого нет"

При встрече с Владимиром Путиным белорусский президент посоветовал не переживать из-за россиян, убегающих от мобилизации. Ведь это как раз тот момент, который покажет "кто есть кто".

Ситуацию с уклонением от мобилизации Лукашенко назвал "неким водоразделом", который поможет увидеть истинное лицо российских граждан.

"Вот есть некий водораздел и критерий — у нас в 2020 году, у России сейчас, — который показывает, кто есть кто. В этом ничего плохого нет"

Далее глава Беларуси добавил, что вовсе "не переживал", когда в 2020 году из страны уехало несколько тысяч белорусов.

По его словам, эти уехавшие сейчас "просятся назад". То же самое будет и с бежавшими россиянами, они вернутся, но надо будет решить - как с ними поступить.

Александр Григорьевич напомнил про общий мобилизационный ресурс РФ, включающий 25 млн человек. И пояснил, что те, кто сбежал (30-50 тыс.), уже не могут считаться "нашими людьми".