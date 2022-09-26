Украинскую беженку, которая увела англичанина у жены, любимый бросил и пообещал депортировать

Пара была вместе 4,5 месяца, но на день рождения любимого девушка взяла в руки нож, и теперь мужчина опасается находиться с ней под одной крышей.

Историю беженки из Украины Софии Каркадым знают не только в Великобритании, куда она перебралась, но и во всем мире. Девушку приютили Лорны и Тони Гарнетт, но за десять днй украинка увела мужчину из семьи, напоминает Вумен.ру.

А когда Лорна попросила ее уйти, Тони ушел вслед за любимой. Они стали жить вместе и регулярно давали интервью СМИ, рассказывая о своей большой любви.

Однако взаимные клятвы оказались не вечными. После 4 с половиной месяцев совместной жизни с новой пассией охранник Тони Гарнетт заявил о расставании с Софией.

Он обвинил теперь уже бывшую возлюбленную в злоупотреблении алкоголем и агрессии. Молодой мужчина, по его словам, опасается находиться с Софией под одной крышей. Такое чувство появилось после того, как во время празднования его дня рождения девушка выпила лишнего, а затем взяла нож и несколько раз ткнула его в стену дома, который они арендуют. Мужчина, недолго думая, вызвал полицию.

«Я на сто процентов с ней покончил. Мы окончательно расстались», — сообщил мужчина.

Вещи Софии уже собраны в мешки, и Гарнетт ожидает, когда она покинет жилье. Сам он опять задумался о дочках и брошенной им супруге. Он признался, что украинка «вмешивалась в их отношения».

Тони сказал, что за четыре с половиной месяца их романа он очень устал, потому что делал все "ради счастья девушки". Много работал, чтобы хватало средств на жилье и бытовые нужды. Сейчас он понял, что выглядит глупо, потому что сообщил о своем романе всему миру.

«Больше не могу терпеть ее оскорблений. Я ради нее оставил Лорну и доих детей, и приложил все усилия, чтобы быть вместе», — посетовал мужчина.

Свои чувства Тони назвал ошибкой, отметив, что «спутал их с жалостью». Но стоило Софии показать свой характер, и состояние влюбленности исчезло. Более того, британец признался, что "боится за свою безопасность", потому что она "становится злой и агрессивной.".

Мужчина даже пригрозил Софии, что обратится в Министерство внутренних дел, чтобы вернуть девушку обратно в Украину.