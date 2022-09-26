При стрельбе в школе №88 города Ижевска погибли три учителя

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в результате трагедии в ижевской школе погибли три учителя.

26 сентября глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своём пресс-релизе сообщил, что в результате произошедшей трагедии в общеобразовательной школе №88 Ижевска погибли три учителя.

Кравцов отметил, что больным шизофренией бывшим выпускником школы Артёмом Казанцевым были застрелены учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка, которые отдали свою жизнь ради спасения детей.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 













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