При стрельбе в школе №88 города Ижевска погибли три учителя
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в результате трагедии в ижевской школе погибли три учителя.
26 сентября глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в своём пресс-релизе сообщил, что в результате произошедшей трагедии в общеобразовательной школе №88 Ижевска погибли три учителя.
Кравцов отметил, что больным шизофренией бывшим выпускником школы Артёмом Казанцевым были застрелены учительница изобразительного искусства, учительница математики и учительница английского языка, которые отдали свою жизнь ради спасения детей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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