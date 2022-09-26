США требуют дебатов ООН по нарушениям прав человека в Китае

В главный орган ООН по правам человека поступили предложения США и нескольких западных стран по поводу проведения специальных дебатов о нарушениях прав человека в Китае.

Предложение поддержали Норвегия, Дания, Великобритания, Канада, Исландия, Швеция и Финляндия.

В случае положительно решения это будет первый случай, когда проблемы прав человека включат в повестку дня ООН.

Обсудить этот вопрос предлагается на следующей сессии Совета, запланированной на начало 2023 года.

Пока речь идет только об осуждении, но не о созыве независимых экспертов для расследования фактов нарушения прав уйгуров в Синцзяне.

Однако это действие может стать первым шагом в широкомасштабной проверке нарушений прав мусульманских меньшинств в Китае.

В итоге может дойти до выявления нарушений, которые будут признаны преступления против человечности.

После публикации отчета о ситуации в Синцзяне Китай разорвал отношения с Управлением ООн по правам человека.