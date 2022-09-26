Владимир Путин предоставил российское гражданство экс-сотруднику ЦРУ Сноудену

Владимир Путин предоставил Эдварду Сноудену российское гражданство, сообщает агентство "Интерфакс". На правительственных сайтах РФ появился указ.

"Свежеиспеченный" россиянин в 2013 году раскрыл несколько сотен тысяч конфиденциальных и секретных документов разведки США. Затем он бежал из США, получил убежище в России, а спустя годы — ПМЖ. Адвокат Сноудена заверил его, что его клиент не подлежит частичной мобилизации.

Документ подтверждает, что Сноуден является одним из 72 человек, получивших российское гражданство. СМИ называют этого бывшего офицера ЦРУ "преследуемым властями США".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости заявил, что Путин предоставил Сноудену гражданство по просьбе последнего. В свою очередь, адвокат Сноудена сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный не подлежит частичной мобилизации.

"В российской армии он не служил, опыта и стажа военной службы не имеет, поэтому призыву на военную службу не подлежи", - пояснил Анатолий Кучерена, слова которого приводит rtvi.com.

Девять лет назад Сноуден предоставил, среди прочего, информация о программе PRISM, которая должна позволить подслушивать частные разговоры не только американцев, но и жителей других стран. Информатор утверждал, что к скандалу с PRISM причастны такие IT-гиганты, как Microsoft, Google, Facebook, Skype и Yahoo.

Он также заявил, что спецслужбы США шпионили за институтами Евросоюза и десятками влиятельных политиков по всему миру — в их список он включил Ангелу Меркель. Он также признался, что не пользовался iPhone, потому что в нем было установлено шпионское ПО.

В конце 2020 года Сноуден заявил, что они с женой хотят получить российское гражданство. Он также хвастался, что они начали изучать местный язык. В России он находится с 2013 года, затем ему было предоставлено временное убежище, а в 2020 году — право на постоянное проживание.