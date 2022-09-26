Сирия требует, чтобы военные США и союзников покинули страну и заплатили компенсацию

В своем выступлении во время генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Сирии Фейсал Мекдад заявил, что военная коалиция, возглавляемая США, должна покинуть страну.

Он также отметил, что Сирия требует компенсации за ущерб, нанесенный гражданской войной ее нефтегазовой промышленности.

По оценкам сирийской стороны, с начала конфликта потери нефтегазового сектора составили 107 млрд долларов, которые Дамаск требует возместить.

По словам дипломата, нелегитимная международная коалиция не имеет права бороться с терроризмом и нарушать суверенитет Сирии.

Сейчас в восточной части Сирии находятся американские военнослужащие. Их задачей является борьба с боевиками «Исламского государства» и помощь курдским Сирийским демократическим силам.

Во время гражданской войны, начавшейся в 2011 году, «Исламское государство» получило контроль над значительной частью страны.

Сейчас сирийские нефтяные месторождения находятся в основном под контролем американских сил.

В отношении правительства Сирии и ее нефтяной промышленности введены санкции США, Европейского союза и некоторых других стран.