В Дании произошла утечка на газопроводе Nord Stream 2
В Дании рядом с островом Борнхольм произошла утечка газа на магистральном трубопроводе Nord Stream 2.
В понедельник вечером, 26 сентября 2022 года, пресс-служба датского энергетического агентства сообщила, что в Дании к юго-востоку от Дуеодде рядом с островом Борнхоль на участке газопровода Nord Stream 2 произошла утечка.
Отмечается, что место предположительной утечки установило запретную зону радиусом в пять морских миль вокруг аварийного участка газопровода, дабы обезопасить проходящие в датском регионе суда.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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