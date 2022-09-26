В Дании произошла утечка на газопроводе Nord Stream 2

В Дании рядом с островом Борнхольм произошла утечка газа на магистральном трубопроводе Nord Stream 2.

В понедельник вечером, 26 сентября 2022 года, пресс-служба датского энергетического агентства сообщила, что в Дании к юго-востоку от Дуеодде рядом с островом Борнхоль на участке газопровода Nord Stream 2 произошла утечка.

Отмечается, что место предположительной утечки установило запретную зону радиусом в пять морских миль вокруг аварийного участка газопровода, дабы обезопасить проходящие в датском регионе суда.