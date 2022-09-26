Сноуден получил гражданство РФ, теперь и его супруга просится в гражданки России
Жена бывшего сотрудника американской разведки Эдварда Стоудена пожелала стать гражданкой РФ, следуя примеру своего супруга.
Об этом стало известно от адвоката Сноудена Анатолия Кучерены.
"Сейчас супруга будет получать гражданство после того, как он получил. Теперь супруга будет подавать"
Также адвокат добавил, что дочь Эдварда Сноудена и Линдси Миллс родилась в России, поэтому автоматически получила гражданство РФ по рождению.
Сам Сноуден стал российским гражданином 26 сентября после подписания нужного указа Владимиром Путиным.
Как известно, бывший гражданин Америки (экс-сотрудник американской разведки (ЦРУ), а также Агентства национальной безопасности) в 2013 году передал газетам Washington Post и Guardian тайную информацию по программам слежки спецслужб США и Великобритании в мировой сети.
Опубликовано: Храмова Оксана
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