Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что санкции против России дали обратный эффект и обвинил «брюссельских бюрократов»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал санкции, введенные странами Запада против России.
По его словам, эти меры дали обратный эффект: привели к росту цен на энергоносители. Он также призвал прекратить боевые действия.
Виктор Орбан утверждает, что санкции против России в конечном итоге бьют по европейской экономике.
Он также подчеркнул, что в Европе падают правительства, намекая на победу коалиции Джорджии Мелони на выборах в Италии.
По мнению Орбана, в этом нет ничего удивительного, поскольку из-за санкции европейцы становятся беднее, а Россия не падает на колени.
Венгерский премьер подчеркнул, что такими действиями Европа выстрелила себе в ногу. И теперь все европейские страны ждут ответа от Брюсселя, как долго это будет продолжаться.
Еврокомиссия может заблокировать средства в фондах ЕС, которые планировалось выделить Венгрии.
Орбан сказал, что если брюссельские бюрократы не предоставят Венгрии эти деньги, то она получит их из других источнико
Опубликовано: Светлана Репина
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