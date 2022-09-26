Премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что санкции против России дали обратный эффект и обвинил «брюссельских бюрократов»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал санкции, введенные странами Запада против России.

По его словам, эти меры дали обратный эффект: привели к росту цен на энергоносители. Он также призвал прекратить боевые действия.

Виктор Орбан утверждает, что санкции против России в конечном итоге бьют по европейской экономике.

Он также подчеркнул, что в Европе падают правительства, намекая на победу коалиции Джорджии Мелони на выборах в Италии.

По мнению Орбана, в этом нет ничего удивительного, поскольку из-за санкции европейцы становятся беднее, а Россия не падает на колени.

Венгерский премьер подчеркнул, что такими действиями Европа выстрелила себе в ногу. И теперь все европейские страны ждут ответа от Брюсселя, как долго это будет продолжаться.

Еврокомиссия может заблокировать средства в фондах ЕС, которые планировалось выделить Венгрии.

Орбан сказал, что если брюссельские бюрократы не предоставят Венгрии эти деньги, то она получит их из других источнико