ФСБ задержало консула Японии во Владивостоке за шпионаж в пользу Токио

Агенты Федеральной службы безопасности России произвели задержание японского консула во Владивостоке за попытку передачи секретных данных.

Вечером 26 сентября центр ФСБ России по связям с общественностью подготовил пресс-релиз, в котором сообщил, что на территории Владивостока был задержан японский консул, котого поймали с поличным при попытке шпионажа: мужчина хотел передать за границу сверхсекретные данные за денежное вознаграждение от третьей стороны.

Французское информагентство AFP утверждает, что консула Японии зовут Мотоки Тацунори, и он полностью признал свою вину. Теперь Тацунори признан нежелательным лицом на территории России. Также известно, что японец собирал сведения о влиянии западных санкций на российскую экономику в восточных регионах страны.