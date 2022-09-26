ФСБ задержало консула Японии во Владивостоке за шпионаж в пользу Токио
Агенты Федеральной службы безопасности России произвели задержание японского консула во Владивостоке за попытку передачи секретных данных.
Вечером 26 сентября центр ФСБ России по связям с общественностью подготовил пресс-релиз, в котором сообщил, что на территории Владивостока был задержан японский консул, котого поймали с поличным при попытке шпионажа: мужчина хотел передать за границу сверхсекретные данные за денежное вознаграждение от третьей стороны.
Французское информагентство AFP утверждает, что консула Японии зовут Мотоки Тацунори, и он полностью признал свою вину. Теперь Тацунори признан нежелательным лицом на территории России. Также известно, что японец собирал сведения о влиянии западных санкций на российскую экономику в восточных регионах страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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