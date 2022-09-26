Владимир Путин предоставил американскому диссиденту Эдварду Сноудену российское гражданство

Президент России предоставил бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США гражданство страны.

Эдвард Сноуден скрывается в России уже девять лет. В Соединенных Штатах бывшему сотруднику спецслужб грозит огромный тюремный срок за шпионаж и хищение государственной собственности.

По заявлению пресс-секретаря президента России гражданство американскому диссиденту было предоставлено по его заявлению. 

Адвокат Анатолий Кучереня, отвечая на вопросы журналистов заявил, что Эдвард Сноуден не попадет под закон о частичной мобилизации, так как службу в российской армии не проходил.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 













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