Кубинцы на референдуме проголосовали за легализацию однополых браков

Почти 66% кубинцев поддержали на референдуме новый семейный кодекс, который предусматривает легализацию однополых браков, сообщает BBC.

Хотя на протяжении десятилетий гомосексуалистов отправляли в трудовые лагеря на Кубе для перевоспитания, теперь инициатива изменить закон исходила от самих властей.

Одной из сторонников перемен была Мариэла Кастро, племянница бывшего диктатора. Христианские круги и нерелигиозные противники коммунистического правительства выступили против голосования "за".

По данным BBC, около двух третей кубинцев решили на референдуме поддержать предложенную коммунистическим правительством поправку к семейному кодексу, которая легализовала партнерские отношения и однополые браки, а также позволила таким парам усыновлять детей.

Кроме того, предлагаемые изменения также включали право пользоваться услугами суррогатных матерей, расширение прав бабушек и дедушек на их внуков, защиту пожилых людей и новые меры по противодействию гендерному насилию.

Референдум и содержание нового кодекса представляют особый интерес, поскольку Куба является социалистической однопартийной диктатурой, при которой ни одна партия, кроме коммунистической, не может принимать участие в выборах. В свою очередь, сами референдумы организуются крайне редко.

Более того, с начала правления Фиделя Кастро гомосексуалистов годами отправляли в трудовые лагеря для "перевоспитания".

Однако, как сообщает BBC, действующий президент страны Мигель Диас-Канель, член Коммунистической партии Кубы, заявил в воскресенье, что "надеется, что большинство населения проголосует "за", потому что новый кодекс отражает многообразие общества и верований".

Как отмечает агентство Reuters, воскресное голосование стало первым в своем роде с тех пор, как в декабре 2018 года коммунисты узаконили всеобщий доступ к мобильному интернету, что позволило распространить в обществе инакомыслие.

Против нового закона выступили многочисленные нерелигиозные консерваторы и христианские круги.

Как свидетельствуют предварительные итоги голосования, большинство кубинцев проголосовало за изменение закона.