Путин предоставил гражданство РФ экс-сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену
Владимир Путин подписал президентский указ, который предоставил американцу Эдварду Сноудену гражданство России.
Вечером понедельника стало известно, что Владимир Путин подписал указ о расширении круга лиц, которому предоставляется российское гражданство. В данном списке оказалось имя бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Эдварда Сноудена.
Личный адвокат Сноудена Анатолий Кучерена заявил, что его подопечный не подлежит призыву в рамках частичной мобилизации, поскольку ранее не служил в вооружённых силах России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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