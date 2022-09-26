Индиец выиграл в лотерею более 3 млн долларов, и его завалили просьбами о помощи
В начале этого месяца житель индийского штата Керала выиграл в лотерею 250 млн рупий, что эквивалентно 3,96 млн долларов.
Водителю по имени Ануп посчастливилось выиграть самый большой приз, когда-либо разыгранный в лотерею.
Он купил лотерейный билет за день до своего отъезда в Малайзию, где нашел себе работу. Ануп был очень счастлив, когда узнал, что выиграл такую огромную сумму денег.
Его семья привлекала внимание СМИ, в доме было много камер и репортеров. Но сейчас он говорит, чтобы лучше бы не выигрывал.
У его дома каждое утро собирается толпа людей. Все они просят о помощи, и Анупу даже пришлось опубликовать видео, в котором он просит оставить в покое его семью.
Мужчина говорит, что не может выйти из дома, не может отвести к врачу своего больного ребенка.
При этом он еще не получил денег, а сумма после вычета налога составит 150 млн рупий. Объяснить людям, что у него нет свободных средств, не получается.
Сейчас Ануп вместе с семьей прячется у родственников и думает о переезде, который помог бы ему избежать такого повышенного внимания.
Опубликовано: Светлана Репина
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