Индиец выиграл в лотерею более 3 млн долларов, и его завалили просьбами о помощи

В начале этого месяца житель индийского штата Керала выиграл в лотерею 250 млн рупий, что эквивалентно 3,96 млн долларов.

Водителю по имени Ануп посчастливилось выиграть самый большой приз, когда-либо разыгранный в лотерею.

Он купил лотерейный билет за день до своего отъезда в Малайзию, где нашел себе работу. Ануп был очень счастлив, когда узнал, что выиграл такую огромную сумму денег.

Его семья привлекала внимание СМИ, в доме было много камер и репортеров. Но сейчас он говорит, чтобы лучше бы не выигрывал.

У его дома каждое утро собирается толпа людей. Все они просят о помощи, и Анупу даже пришлось опубликовать видео, в котором он просит оставить в покое его семью.

Мужчина говорит, что не может выйти из дома, не может отвести к врачу своего больного ребенка.

При этом он еще не получил денег, а сумма после вычета налога составит 150 млн рупий. Объяснить людям, что у него нет свободных средств, не получается.

Сейчас Ануп вместе с семьей прячется у родственников и думает о переезде, который помог бы ему избежать такого повышенного внимания.