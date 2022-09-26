Лукашенко впервые прокомментировал указ Путина о мобилизации в России

26 сентября Александр Лукашенко прибыл в РФ для переговоров с Владимиром Путиным, где высказал своё мнение о событиях, связанных с частичной мобилизацией.

В ходе переговоров с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что не считает проблемой отток мужчин призывного возраста из России после приказа о частичной мобилизации. По словам Лукашенко, у России огромные мобилизационные резервы, и отъезд 30-50 тысяч мужчин не повлияет на ситуацию в целом.

Также Александр Лукашенко полагает, что после президентских выборов 2020-го года в Беларуси наблюдалась аналогичная картина, когда несколько тысяч граждан покинули страну, однако позднее они пожелали вернуться.