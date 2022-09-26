Из-за аварии на «Северном потоке-2» произошла утечка газа в Балтийское море
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта"Северный поток—2", сообщила о резком падении давления в линии А газопровода, проходящего по дну Балтийского моря, ночью. Утечка была подтверждена датскими властями.
Как сообщает BiznesAlertl, об утечке были уведомлены береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России. Ведется расследование по выяснению причин резкого падения давления в газопроводе.
Утечка газа произошла в водах исключительной экономической зоны Дании вблизи Борнхольма, сообщает портал.
Агентство AFP сообщило, что датское судоходное агентство заявило, что авария представляет опасность для морского судоходства, и запретило судоходство в пределах пяти морских миль от места происшествия.
Газопровод "Северный поток—2" состоит из двух ниток, проходящих по дну Балтийского моря, общей мощностью около 55 млрд кубометров газа в год.
Он соединяет Россию с Германией. Инвестиции начались в сентябре 2018 года. Газопровод "Северный поток—2" заполнен газом и готов к вводу в эксплуатацию с ноября 2021 года.
Опубликовано: Николай Скира
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