«Секретное оружие» помогло американцам победить японских военных во Второй мировой войне
В сентябре 1944 года американские войска начали наступление на Пелелиу и захватили атолл Улити. Затем на его коралловые острова начали высаживаться морские пехотинцы.
В лагуне атолла могли разместиться сотни кораблей союзников с тысячами солдат, которые могли вести бои до самой Японии.
Улити включает 40 островов, в основном незаселенных. Они расположены в виде овала вокруг лагуны.
В результате Улити превратился в передовую военную базу. Здесь построили взлетно-посадочную полосу, обозначили буями место для кораблей, создали лодочный бассейн и больницу.
На самом большом из островов – Могмоге – появились часовня, бейсбольные поля, эстрада, театр. Здесь была даже своя баржа для мороженого.
В лагуне стояли на якоре авианосные группы и другие суда. Атолл использовался для ремонта самолетов и кораблей.
К концу войны Улити превратился в самый крупный в мире военно-морской комплекс, где размещалось более 600 судов.
После войны атолл утратил свое значение. Но в свете усиления напряженности в Тихом океане, действий Китая и риска новой войны Улити снова актуален.
Опубликовано: Светлана Репина
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