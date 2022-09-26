«Секретное оружие» помогло американцам победить японских военных во Второй мировой войне

В сентябре 1944 года американские войска начали наступление на Пелелиу и захватили атолл Улити. Затем на его коралловые острова начали высаживаться морские пехотинцы.

В лагуне атолла могли разместиться сотни кораблей союзников с тысячами солдат, которые могли вести бои до самой Японии.

Улити включает 40 островов, в основном незаселенных. Они расположены в виде овала вокруг лагуны.

В результате Улити превратился в передовую военную базу. Здесь построили взлетно-посадочную полосу, обозначили буями место для кораблей, создали лодочный бассейн и больницу.

На самом большом из островов – Могмоге – появились часовня, бейсбольные поля, эстрада, театр. Здесь была даже своя баржа для мороженого. 

В лагуне стояли на якоре авианосные группы и другие суда. Атолл использовался для ремонта самолетов и кораблей.

К концу войны Улити превратился в самый крупный в мире военно-морской комплекс, где размещалось более 600 судов. 

После войны атолл утратил свое значение. Но в свете усиления напряженности в Тихом океане, действий Китая и риска новой войны Улити снова актуален.

Опубликовано: Светлана Репина

 

 













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