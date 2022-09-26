«Газпром» зафиксировал падение давления на обеих нитках «Северного потока»

Пресс-служба российского "Газпрома" сообщила о падении уровня давления на "Северном потоке".

Поздно вечером 26 сентября корпорация "Газпром" обнародовала внеплановый пресс-релиз, сообщив, что на обеих нитках российского трубопровода "Северный поток-1" было выявлено падение уровня давления. Сейчас специалисты пытаются установить причины произошедшего и предотвратить аварийную ситуацию.

Примечательно, что в тот же день немецкое информагентство DPA заявило, что падение давления также произошло на нитке А "Северного потока-2".