«Газпром» зафиксировал падение давления на обеих нитках «Северного потока»
Пресс-служба российского "Газпрома" сообщила о падении уровня давления на "Северном потоке".
Поздно вечером 26 сентября корпорация "Газпром" обнародовала внеплановый пресс-релиз, сообщив, что на обеих нитках российского трубопровода "Северный поток-1" было выявлено падение уровня давления. Сейчас специалисты пытаются установить причины произошедшего и предотвратить аварийную ситуацию.
Примечательно, что в тот же день немецкое информагентство DPA заявило, что падение давления также произошло на нитке А "Северного потока-2".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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