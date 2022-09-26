Парламентарии из Германии, Польши, Словакии и Бельгии потребовали немедленной отмены антироссийских санкций

Немецкие правые призвали к отмене санкций против России и организовали международную встречу в Берлине, пишет Rzeczpospolita.

"У нас энергетический кризис", - заявил Штеффен Котре, депутат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" на пресс-конференции в немецком Бундестаге в понедельник.

По его мнению, в росте цен на газ и электроэнергию по всей Европе виноваты не кто иной, как сами правительства стран ЕС.

"Поставки энергоресурсов в Европу искусственно ограничены, их нужно снова увеличивать, Как? Например, заканчивая с санкциями против России", - отметил Котре.

Штеффен Котре, отвечающий за энергетику в своей партии, был одним из организаторов встречи в понедельник в Берлине, на которую были приглашены политики-единомышленники из Европы. Столицу Германии посетили, в частности, лидер словацкой партии "Республика" Милан Урик, депутат от бельгийской националистической, сепаратистской партии "Фламандский интерес" (Vlaams Belang) Рекчино Ван Ломмель и Гжегож Браун из польского Сейма.

Браун, в частности, заявил, что необходимо вернуться к нормальной и обычной жизни. Лидер польской партии "Конфедерация" сообщил, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество в будущем с европейскими политиками, занимающими аналогичную позицию.

Участники встречи в Берлине подготовили программный документ под названием "Спасем будущее Европы", в котором призывают к отказу от санкций против России, отмене субсидирования ветровой и солнечной энергетики и устранению идеологического налогообложения ископаемого топлива.

Авторы документа также утверждают, что Европой правят политики, которые не представляют интересы европейцев, ограничивают их фундаментальные права и стремятся "заполонить» континент культурно чуждыми людьми".