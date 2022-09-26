Число погибших после теракта в школе Ижевска выросло до 17 человек

К вечеру 26 сентября количество погибших в результате утреннего теракта в ижевской школе составило семнадцать человек.

В понедельник вечером пресс-служба администрации Удмуртии со ссылкой на представительство Следственного комитета России сообщило, что к текущему часу количество умерших в результате теракта в школе Ижевска №88 составляет семнадцать человек, часть из которых скончалась в больнице несмотря на попытки медиков их спасти.

Утром 26 сентября 34-летний выпускник ижевской школы №88 вошёл в своё бывшее учебное заведение, застрелив охранника. Позднее мужчина начал подниматься по этажам выше, расстреливая школьников и педагогов. Далее террорист зашёл в 403-ий кабинет на четвёртом этаже и застрелился.

Известно, что преступник вёл огонь из двух травматических пистолетов, переоборудованных под стрельбу боевыми патронами. Парень состоял на учёте у психиатра с диагнозом "вялотекущая шизофрения", и во время совершения злодеяния был одет во всё черное с майкой, в центре которой была красная свастика.