В бюджет США на 2023 год будут внесены $12 млрд на военную помощь Украине
Конгрессмены США, ведущие переговоры по бюджету, согласовали первоначальную форму нового пакета расходов на помощь Украине в размере около 12 миллиарда долларов, сообщило в понедельник, 26 сентября агентство Reuters.
Белый дом первоначально подал заявку на 11,7 миллиарда долларов и еще 2 млрд долларов на помощь в области энергетической безопасности.
Новая сумма немного превышает запрошенную Белым домом в начале сентября. Как пояснила тогда пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, 4,5 миллиарда из этих средств были выделены на передачу военной техники из запасов США, а еще 2,7 миллиарда — на поддержку военной разведки и другую военную помощь.
Белый дом хочет выделить еще 4,5 миллиарда на прямую финансовую помощь Киеву. Кроме того, администрация США запросила 2 миллиарда на помощь в области энергетической безопасности Украины. Пока неясно, будет ли проект Конгресса включать и эту сумму.
Деньги для Украины, предназначенные на последний квартал этого года, должны быть включены в предварительный бюджет, который должен быть принят Конгрессом до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября.
С начала российской военной специальной операции Конгресс согласовал два пакета помощи для Украины на общую сумму более 50 миллиардов долларов.
Опубликовано: Николай Скира
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