В бюджет США на 2023 год будут внесены $12 млрд на военную помощь Украине

Конгрессмены США, ведущие переговоры по бюджету, согласовали первоначальную форму нового пакета расходов на помощь Украине в размере около 12 миллиарда долларов, сообщило в понедельник, 26 сентября агентство Reuters.

Белый дом первоначально подал заявку на 11,7 миллиарда долларов и еще 2 млрд долларов на помощь в области энергетической безопасности.

Новая сумма немного превышает запрошенную Белым домом в начале сентября. Как пояснила тогда пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, 4,5 миллиарда из этих средств были выделены на передачу военной техники из запасов США, а еще 2,7 миллиарда — на поддержку военной разведки и другую военную помощь.

Белый дом хочет выделить еще 4,5 миллиарда на прямую финансовую помощь Киеву. Кроме того, администрация США запросила 2 миллиарда на помощь в области энергетической безопасности Украины. Пока неясно, будет ли проект Конгресса включать и эту сумму.

Деньги для Украины, предназначенные на последний квартал этого года, должны быть включены в предварительный бюджет, который должен быть принят Конгрессом до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября.

С начала российской военной специальной операции Конгресс согласовал два пакета помощи для Украины на общую сумму более 50 миллиардов долларов.