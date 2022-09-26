Во взглядах на демократию Сталин и Рузвельт разошлись только в одном слове, что имеется в виду
Генсек СССР заявил, что он считал: демократия это власть народа, но президент США ему объяснил, что имеется в виду американский народ.
Иосиф Виссарионович Сталин со свойственной ему иронией сказал, что он "всегда думал, что демократия – это власть народа", однако "товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил: демократия – это власть американского народа".
Эту цитату Генсека СССР привел писатель Виктор Зуев. По его мнению, демократия американского народа - это "власть даже не среднего класса, а олигархов".
Википедия нам сообщает, что истоки демократии - в Древней Греции и Древнем Риме. Она предполагала полноту власти граждан. Но не всех. Женщины, неграждане и рабы были абсолютно бесправными.
Виктор Зуев отметил, что в США и иных странах так называемой демократии имеется имущественный ценз, потому и в современных условиях демократия не есть власть всего народа, а - власть меньшинства, то есть богачей.
В мировом масштабе демократия также - не власть народов всех стран, а - власть избранных, власть олигархов.
Иосиф Сталин в октябре 1952 года заявил: "Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа".
Генсек СССР подчеркнул, что больше так называемой "свободы личности" нет, и права личности "признаются теперь только за теми, у кого есть капитал". А все прочие граждане - "считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации."
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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