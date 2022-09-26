До 17 человек увеличилось число погибших в школе Ижевска, 11 из них - дети
По меньшей мере 17 человек, в том числе 11 детей, погибли в результате перестрелки в школе в российском городе Ижевске, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Следственный комитет России.
Также подтвердилась информация о том, что нападавший покончил жизнь самоубийством.
В социальных сетях есть записи и фотографии, на которых видно, в том числе, дети прячутся в комнате и эвакуируются после драматических сцен, произошедших в школе № 88 в Ижевске. Вооруженный мужчина вошел в здание и открыл огонь.
"Неизвестный проник в школу и убил охранника. Пострадавшие и пострадавшие есть и среди детей", — пишет российский сайт kommersant.ru.
Агентство Reuters со ссылкой на Следственный комитет России сообщило, что в результате стрельбы погибли не менее 17 человек, 24 получили ранения.
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На место прибыл губернатор Удмуртии Александр Бречалов, который сообщил в видео в Telegram, что совершивший преступление позже покончил жизнь самоубийством. Эти сообщения подтвердило подразделение МВД России по Удмуртии.
В МВД сообщили об обнаружении тела мужчины. Убийцей оказался бывший выпускник школы, 34-летний Артем Казанцев. Как сообщает газета "КоммерсантЪ", киллер лечился у психиатра.
В свою очередь агентство Reuters сообщило, что Следственный комитет России расследует возможные связи преступника с неофашистскими организациями. Также были приняты меры, в том числе обыск в квартире Казанцева и проверка его ближайшее окружения.
Опубликовано: Николай Скира
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