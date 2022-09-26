До 17 человек увеличилось число погибших в школе Ижевска, 11 из них - дети

По меньшей мере 17 человек, в том числе 11 детей, погибли в результате перестрелки в школе в российском городе Ижевске, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Следственный комитет России.

Также подтвердилась информация о том, что нападавший покончил жизнь самоубийством.

В социальных сетях есть записи и фотографии, на которых видно, в том числе, дети прячутся в комнате и эвакуируются после драматических сцен, произошедших в школе № 88 в Ижевске. Вооруженный мужчина вошел в здание и открыл огонь.

"Неизвестный проник в школу и убил охранника. Пострадавшие и пострадавшие есть и среди детей", — пишет российский сайт kommersant.ru.

Агентство Reuters со ссылкой на Следственный комитет России сообщило, что в результате стрельбы погибли не менее 17 человек, 24 получили ранения.