Издание Daily Mail сообщает, что британец Энтони Гарнетт разорвал отношения с украинской беженкой из-за её агрессивного поведения.

Гражданин Великобритании Энтони Гарнетт дал эксклюзивное интервью местной газете Daily Mail, где сообщил, что разорвал отношения с 22-летней украинской беженкой Софией Каркадым, поскольку она вела себя крайне эмоционально и оскорбляла Гарнетта. Мужчина признаётся, что во время последней ссоры вызвал полицию на гражданку Украины, так как она схватила нож и воткнула его в стену.

По словам Энтони Гарнетта, он очень жалеет о том, что начал отношения с Каркадым после девяти дней знакомства, бросив жену и двух детей после десяти лет брака.