France TV: жители Франции отключают дома от отопления из-за высоких цен
Канал France TV рассказал об экстренных мерах некоторых французов, к которым они прибегают на фоне роста стоимости оплаты ЖКУ.
Французский телеканал TV уведомляет, что граждане Франции начинают подписывать заявления на отключение своих жилищ от центральной системы отопления в связи с рекордным ростом стоимости оплаты газа.
Так, в Ницце французы направились в городскую бухгалтерию, потребовав администрацию решить проблему, отметив, что в соответствии с новым тарифом они должны платить за отопление около 8 тысяч евро в год, что является непосильной ношей. При этом пришедшие в бухгалтерию отметили, что приняли решение отказаться от центрального отопления и купили обогреватели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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