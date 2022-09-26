France TV: жители Франции отключают дома от отопления из-за высоких цен

Канал France TV рассказал об экстренных мерах некоторых французов, к которым они прибегают на фоне роста стоимости оплаты ЖКУ.

Французский телеканал TV уведомляет, что граждане Франции начинают подписывать заявления на отключение своих жилищ от центральной системы отопления в связи с рекордным ростом стоимости оплаты газа.

Так, в Ницце французы направились в городскую бухгалтерию, потребовав администрацию решить проблему, отметив, что в соответствии с новым тарифом они должны платить за отопление около 8 тысяч евро в год, что является непосильной ношей. При этом пришедшие в бухгалтерию отметили, что приняли решение отказаться от центрального отопления и купили обогреватели.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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