Осторожно WhatsApp! Завирусованные клоны приложения под маской "улучшенной" версии
Хакеры научились клонировать популярный мессенджер, предлагая пользователям его доработанную версию. Вместо обещанных новшеств обладатель усовершенствованного WhatsApp получает опасный вирус.
В магазинах приложений теперь часто можно встретить вирусные клоны WhatsApp, которые предлагают некие эксклюзивные функции.
Эти обновления выгодно отличают новую версию мессенджера от оригинальной, на что и ведутся многие пользователи.
На самом деле подделки популярного приложения заражены вирусом, который может изрядно навредить своему хозяину:
определить геоположение;
выкрасть личные фото и файлы;
получить доступ к номерам телефонов и номерам контактов;
считать переписки и переслать их третьим лицам.
Такая информация - прямой путь к краже денег с карты или к сбору компромата.
Официальные представители WhatsApp предупредили: пользователей, скачавших вирусное приложение, ждет принудительная блокировка.
Компания Гугл уже в курсе проблемы и активно удаляет программы-клоны из Play Store.
Опубликовано: Храмова Оксана
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