Осторожно WhatsApp! Завирусованные клоны приложения под маской "улучшенной" версии

Хакеры научились клонировать популярный мессенджер, предлагая пользователям его доработанную версию. Вместо обещанных новшеств обладатель усовершенствованного WhatsApp получает опасный вирус.

В магазинах приложений теперь часто можно встретить вирусные клоны WhatsApp, которые предлагают некие эксклюзивные функции.

Эти обновления выгодно отличают новую версию мессенджера от оригинальной, на что и ведутся многие пользователи.

На самом деле подделки популярного приложения заражены вирусом, который может изрядно навредить своему хозяину:

определить геоположение;

выкрасть личные фото и файлы;

получить доступ к номерам телефонов и номерам контактов;

считать переписки и переслать их третьим лицам.

Такая информация - прямой путь к краже денег с карты или к сбору компромата.

Официальные представители WhatsApp предупредили: пользователей, скачавших вирусное приложение, ждет принудительная блокировка.

Компания Гугл уже в курсе проблемы и активно удаляет программы-клоны из Play Store.