В 1983 году советский подполковник спас мир, когда радары показали приближение пяти ядерных ракет из США

26 сентября 1983 года подполковник Станислав Петров находился на рабочем посту. Он командовал бункером Серпухов-15, откуда советские военные отслеживали возможные ядерные удары с помощью систем раннего оповещения.

Вдруг прозвучало несколько сигналов тревоги. Они означали приближение пяти ядерных ракет. Петров обязан был предупредить начальство, чтобы СССР нанес ответный удар.

На тот момент отношения между США и Советским Союзом были напряженными. В сентябре советский истребитель сбил самолет Korean Airlines, вошедший в советское воздушное пространство.

Погибло 269 человек, из них 63 американца, включая члена Палаты представителей США от штата Джорджия Ларри Макдональда.

Позднее Петров расскажет, что не мог пошевелиться, увидев предупреждение на мониторе. И еще он не мог понять, как можно начинать войну с пятью ракетами.

В 1960 году радиолокационные приборы в Гренландии показали приближающийся советский ядерный удар. Потом выяснилось, что восход луны создал на радаре отражение, похожее на ракеты.

Петров не сообщил начальству о грядущей катастрофе, поскольку ему показалось, что тревога была ложной.

Если бы он проинформировал начальство, ответный ядерный удар по США был бы нанесен незамедлительно. Спустя 23 минуты, за которые ракеты должны были долететь до СССР, ничего не произошло. Только тогда подполковник смог расслабиться.

Впоследствии было проведено расследование, в ходе которого выяснилось: спутник принял отражение солнца от верхушек облаков за запуск ракеты.