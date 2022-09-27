Сноуден: гражданство РФ гарантирует стабильность и неприкосновенность
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден получил российское гражданство, рассказав о своих впечатлениях от получения паспорта РФ в соцсетях.
27 сентября экс-сотрудник Центрального управления разведки США Эдвард Сноуден опубликовал новое сообщение в одной из соцсетей, где заявил, что спустя два года ожидания он наконец счастлив получить российское гражданство, поскольку для его семьи оно гарантирует стабильность и неприкосновенность частной жизни.
Напомним, что днём ранее Владимир Путин подписал президентский указ, которым постановил выдать гражданство России бывшему американцу Эдварду Сноудену.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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