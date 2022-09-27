Новый гражданин России Эдвард Сноуден не будет мобилизован

Бывший сотрудник ЦРУ, получивший сегодня российское гражданство, сможет избежать призыва на военную службу.

Об этом сообщил адвокат Сноудена Анатолий Кучерена. Бывший гражданин Америки, обвиненный на родине в шпионаже и хищении госсобственности, не подлежит частичной мобилизации в России.

И это не смотря на то, что теперь Сноуден - полноценный россиянин. К тому же, как иронично отметил главред издания «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, Эдвард, с учетом своей бывшей профессии, мог бы принести на войне "много пользы".

Анатолий Кучерена:

"Есть порядок, установленный законодательством РФ, о тех, кто подлежит призыву в связи с частичной мобилизацией. Поскольку Эдвард не служил в российской армии, не имеет практики и опыта военной службы, он не подлежит призыву"

Гражданство РФ желает получить и супруга Сноудена, их общий ребенок уже считается гражданином России по рождению.