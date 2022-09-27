Минцифры РФ опубликовало список специальностей с отсрочкой от мобилизации

27 сентября Министерство цифрового развития России опубликовало перечень из 195 специализаций, которым рекомендуется предоставить отсрочку от призыва в армию в рамках мобилизации.

Во вторник пресс-служба Минцифры России опубликовало перечень из 196 специализаций, представителям которым рекомендуется предоставить отсрочку от службы в армии в рамках частичной мобилизации.

В списке Минцифры фигурируют такие специальности как IT-технологии, журналистика, социология, лингвистика, психология и многие другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.

В Министерстве цифрового развития РФ также подчёркивается, что принадлежность к данным специальностям необязательно гарантирует отсрочку от мобилизации, поскольку сотрудник должен быть незаменимым и выполнять главнейшие функции на своём рабочем месте.