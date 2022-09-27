Минцифры РФ опубликовало список специальностей с отсрочкой от мобилизации
27 сентября Министерство цифрового развития России опубликовало перечень из 195 специализаций, которым рекомендуется предоставить отсрочку от призыва в армию в рамках мобилизации.
Во вторник пресс-служба Минцифры России опубликовало перечень из 196 специализаций, представителям которым рекомендуется предоставить отсрочку от службы в армии в рамках частичной мобилизации.
В списке Минцифры фигурируют такие специальности как IT-технологии, журналистика, социология, лингвистика, психология и многие другие. С полным списком можно ознакомиться на сайте ведомства.
В Министерстве цифрового развития РФ также подчёркивается, что принадлежность к данным специальностям необязательно гарантирует отсрочку от мобилизации, поскольку сотрудник должен быть незаменимым и выполнять главнейшие функции на своём рабочем месте.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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