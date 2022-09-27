Агрономы рассказали, чем подкармливать яблони осенью

Урожай яблонь в следующем сезоне во многом зависит от того, как дерево переживет зиму. Пополнить силы перед зимовкой ему помогут специальные подкормки.

После созревания урожая почва истощена, в ней практически нет питательных веществ. Но они необходимы для закладки цветочных почек.

Задача подкормок – дать дереву все необходимые микро- и макроэлементы. Добиться этой цели с помощью единственного удобрения не удастся.

Лучше всего сочетать и чередовать органику с минеральными составами. Осенью деревья требуются калий и фосфор.

Из минеральных подкормок можно использовать сульфат или метафофат калия, суперфосфат, аммофос. Альтернативой являются комплексные удобрения.

У органики выбор очень большой, подойдут и компост, и куриный помет, и перепревший навоз. Можно использовать перегной, древесную золу или биогумус.

Для обеззараживания почвы применяется слабый раствор марганцовки, для улучшенного усвоения питательных веществ из грунта – глиняная болтушка.

Удобрения нужны и взрослым деревьям, и молодым саженцам. Последние хорошо реагируют на подкормку из дрожжей.

Вносить удобрения нужно утром или вечером в сухую погоду, предварительно перекопав и разрыхлив грунт в приствольном круге.