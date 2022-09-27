Фермеры объяснили, как обрабатывать клубнику осенью от болезней и вредителей

Если на клубнике есть следы поражения болезнями или вредителями, необходимо провести специальную обработку.

Очень удобно делать это осенью, когда нет риска навредить ягодам и сделать их несъедобными. Правильная обработка поможет сохранить кусты и получить с них хороший урожай в следующее сезоне.

Из вредителей клубнику чаще всего атакуют листовертка, земляничный клещ и долгоносик. Обработка от них проводится биофиунгицидными препаратами.

Бороться с вредителями помогают инсектициды. Например, долгоносика уничтожают с помощью Актары или Карбофоса.

Самые частые болезни клубники – это красная, серая и черная корневая гниль. Встречаются также мучнистая роса, фитофтороз, белая и бурая пятнистость.

Обработка проводится раствором 100 г медного купороса в 10 л воды. Этим составом растения нужно опрыскать в сухую погоду.

Другой вариант – раствор 300 г железного купороса на 10 л воды. Можно использовать раствор бордоской жидкости 1%.

Для получения максимального эффекта обработку рекомендуется повторить осенью до цветения растения.