Фермеры объяснили, как обрабатывать клубнику осенью от болезней и вредителей
Если на клубнике есть следы поражения болезнями или вредителями, необходимо провести специальную обработку.
Очень удобно делать это осенью, когда нет риска навредить ягодам и сделать их несъедобными. Правильная обработка поможет сохранить кусты и получить с них хороший урожай в следующее сезоне.
Из вредителей клубнику чаще всего атакуют листовертка, земляничный клещ и долгоносик. Обработка от них проводится биофиунгицидными препаратами.
Бороться с вредителями помогают инсектициды. Например, долгоносика уничтожают с помощью Актары или Карбофоса.
Самые частые болезни клубники – это красная, серая и черная корневая гниль. Встречаются также мучнистая роса, фитофтороз, белая и бурая пятнистость.
Обработка проводится раствором 100 г медного купороса в 10 л воды. Этим составом растения нужно опрыскать в сухую погоду.
Другой вариант – раствор 300 г железного купороса на 10 л воды. Можно использовать раствор бордоской жидкости 1%.
Для получения максимального эффекта обработку рекомендуется повторить осенью до цветения растения.
Опубликовано: Светлана Репина
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