Агрономы объяснили, как правильно обрезать грецкий орех осенью

Грамотная обрезка – обязательная часть ухода за грецким орехом. Обрезать дерево рекомендуется осенью, когда замедляется рост побегов.

Для проведения процедуры нужно подготовить острый секатор, предварительно продезинфицировать его.

Для удаления толстых веток может пригодиться ножовка по дереву, для сучков – сучкорез.

Основная задача – удалить все поврежденные и высохшие ветки. Места срезов обрабатывают садовым варом. Процедура проводится в солнечную погоду, когда нет ветра.

Еще одна цель обрезки заключается в формировании красивой кроны. Для этого нужно удалить побеги, которые растут внутрь кроны и переплетаются.

Чересчур густая крона плохо проветривается, а нарушение циркуляции воздуха провоцирует заболевания и распространение вредителей.

Старым деревьям обрезка нужна для омоложения и повышения урожайности. В этом случае нужно убрать все старые побеги. Деревьям старше 8 лет нужно прореживать крону, удаляя полускелетные побеги.

Первая обрезка грецкого ореха проводится, когда дерево вырастает до полутора метров. В этот период особенно важно сформировать крону.