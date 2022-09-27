Idnes: вандал осквернил памятник Красной Армии в Чехии
27 сентября стало известно, что в чешском городе Оломоуц был осквернён памятник Красной Армии.
Во вторник утром газета Idnes опубликовала новость о том, что в городе Чехии Оломоуц пока неустановленный вандал осквернил памятник, установленный в честь Красной Армии в 1945 году. Сообщается, преступник нанёс золотистую краску на монумент с пяти сторон.
Местная полиция подготовила пресс-релиз, сообщив, что правоохранители Оломоуца возбудили уголовное дело по факту вандализма. В случае поимки злоумышленника ему угрожает наказание в виде заключения под стражу на срок до трёх лет. Вместе с тем коммунальные службы города уже заняты приведением памятника в порядок.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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