МИД Ирана: Тегеран против поставок оружия Украине или России

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир утверждает, что Иран против поставок вооружений украинским либо российским военным.

27 сентября глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир сообщил, что Тегеран выступает против любых поставок вооружений России или Украине, поскольку экспорт оружия в эти страны может способствовать затягиваю конфликта. Амир подчёркивает, что Иран намерен добиваться мирного урегулирования украинского кризиса, призывая Москву и Киев вернуться за стол переговоров.

Также Хосейн Амир утверждает, что у Ирана и России есть определённые договорённости по сотрудничеству в оборонной сфере, однако Тегеран не поставлял оружие Москве после начала спецоперации, а слухи о поставках иранских беспилотников российским войскам не соответствуют действительности.