Букингемский дворец боится нового сезона сериала «Корона» и разрабатывает планы по защите короля Карла III
Приближается премьера пятого сезона сериала "Корона", который, как ожидается, увидит свет 9 ноября.
Букингемский дворец обеспокоен тем, что король Карл III будет представлен в плохом свете, тем более что большая часть истории сосредоточена на трагическом браке с принцессой Дианой.
Приближается долгожданная премьера пятого, предпоследнего сезона "Короны". После смерти королевы Елизаветы II Netflix решил не переносить ее на другую дату, хотя представленные в ней события поднимут очень проблемные темы.
Как сообщает The Telegraph, у Букингемского дворца уже есть стратегия защиты короля Карла III, ведь именно он может быть представлен в новом сезоне в не очень хорошем свете.
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В пятом сезоне "Короны" зрители вернутся в 1990-е: именно тогда случился пожар в Виндзорском замке, тогдашний герцог, а ныне король Карл III, развелся с принцессой Дианой, также разошлись принц Эндрю и Сара Фергюсон.
Однако самой сильной будет линия, посвященная смерти Дианы, в которой многие винили тогдашнего принца Чарльза, уже связанного с Камиллой Паркер-Боулз. Это заставляет Букингемский дворец опасаться, что упоминание этого дела в сериале пробудит ненависть к королю
Сообщается, что Букингемский дворец готовится защитить имидж короля Карла III и разрабатывает стратегию. Они опасаются, что после смерти матери и многочисленных новых обязанностей монарх не сможет справиться с обидой, которую он испытает после выпуска "Короны". Как утверждает информатор из дворца в интервью The Telegraph, сериал Netflix — это "драма, а не документ".
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Король Карл III в настоящее время пользуется умеренной симпатией в своей родной стране. Опрос YouGov показал, что около 60% британцев теперь верят, что он сможет выполнять свою работу. Это в два раза больше, чем в мае, когда только 30/% сказали, что он будет хорошим монархом.
Съемочная группа и актерский состав популярного сериала "Корона", рассказывающего о судьбе королевской семьи, давно подготовились к печальным моментам, связанным со смертью королевы Елизаветы II.
Уже в 2016 году, то есть сразу после дебютного первого сезона, один из режиссеров Стивен Долдри сообщил, что после смерти королевы Елизаветы II работа на съемочной площадке будет приостановлена на некоторое время.
Опубликовано: Николай Скира
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