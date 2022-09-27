Букингемский дворец боится нового сезона сериала «Корона» и разрабатывает планы по защите короля Карла III

Приближается премьера пятого сезона сериала "Корона", который, как ожидается, увидит свет 9 ноября.

Букингемский дворец обеспокоен тем, что король Карл III будет представлен в плохом свете, тем более что большая часть истории сосредоточена на трагическом браке с принцессой Дианой.

Приближается долгожданная премьера пятого, предпоследнего сезона "Короны". После смерти королевы Елизаветы II Netflix решил не переносить ее на другую дату, хотя представленные в ней события поднимут очень проблемные темы.

Как сообщает The Telegraph, у Букингемского дворца уже есть стратегия защиты короля Карла III, ведь именно он может быть представлен в новом сезоне в не очень хорошем свете.