Букингемский дворец боится нового сезона сериала «Корона» и разрабатывает планы по защите короля Карла III

Приближается премьера пятого сезона сериала "Корона", который, как ожидается, увидит свет 9 ноября.

Букингемский дворец обеспокоен тем, что король Карл III будет представлен в плохом свете, тем более что большая часть истории сосредоточена на трагическом браке с принцессой Дианой.

Приближается долгожданная премьера пятого, предпоследнего сезона "Короны". После смерти королевы Елизаветы II Netflix решил не переносить ее на другую дату, хотя представленные в ней события поднимут очень проблемные темы. 

Как сообщает The Telegraph, у Букингемского дворца уже есть стратегия защиты короля Карла III, ведь именно он может быть представлен в новом сезоне в не очень хорошем свете. 

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    В пятом сезоне "Короны" зрители вернутся в 1990-е: именно тогда случился пожар в Виндзорском замке, тогдашний герцог, а ныне король Карл III, развелся с принцессой Дианой, также разошлись принц Эндрю и Сара Фергюсон. 

    Однако самой сильной будет линия, посвященная смерти Дианы, в которой многие винили тогдашнего принца Чарльза, уже связанного с Камиллой Паркер-Боулз. Это заставляет Букингемский дворец опасаться, что упоминание этого дела в сериале пробудит ненависть к королю

    Сообщается, что Букингемский дворец готовится защитить имидж короля Карла III и разрабатывает стратегию. Они опасаются, что после смерти матери и многочисленных новых обязанностей монарх не сможет справиться с обидой, которую он испытает после выпуска "Короны". Как утверждает информатор из дворца в интервью The Telegraph, сериал Netflix — это "драма, а не документ".

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    Король Карл III в настоящее время пользуется умеренной симпатией в своей родной стране. Опрос YouGov показал, что около 60% британцев теперь верят, что он сможет выполнять свою работу. Это в два раза больше, чем в мае, когда только 30/% сказали, что он будет хорошим монархом.

    Съемочная группа и актерский состав популярного сериала "Корона", рассказывающего о судьбе королевской семьи, давно подготовились к печальным моментам, связанным со смертью королевы Елизаветы II.

    Уже в 2016 году, то есть сразу после дебютного первого сезона, один из режиссеров Стивен Долдри сообщил, что после смерти королевы Елизаветы II работа на съемочной площадке будет приостановлена ​​на некоторое время.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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