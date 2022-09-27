Чехия возвращает пограничный контроль на границе со Словакией

Правительство Чехии приняло решение восстановить временный контроль на границе со Словакией, пишет Idnes.cz.

Контроль будет действовать в течение десяти дней и будет введен в ночь со среды, 28-го на четверг, 29-го сентября. Решение правительства связано с увеличением числа мигрантов, пересекающих границу.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о решении правительства в понедельник поздно вечером. На первом этапе контроль будет вновь введен на десять дней. Это время, по словам вице-премьера и министра внутренних дел Вита Ракушана, будет использовано для переговоров со словацкой стороной.

С начала июня по начало прошлой недели чехи задержали почти 9,5 тысяч мигрантов. В прошлом году их было 1330. С начала 2022 года было задержано 11 тысяч мигрантов.

По словам премьер-министра ситуация с безопасностью в Чехии стабильная. Иностранцы, в основном из Сирии, используют Чехию как транзитную страну.

Премьер-министр выразил убеждение, что путем принятия превентивных мер можно будет отбить охоту у мигрантов пользоваться маршрутом через Чешскую Республику. Прага также готовит поправку к Уголовному кодексу, которая значительно усилит наказание за незаконный ввоз людей.