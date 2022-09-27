Токаев: Астана проведёт переговоры с Москвой из-за наплыва россиян в Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что проведёт переговоры с Владимиром Путиным из-за увеличения количества приезжающих в его страну россиян.

Утром 27 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично заявил, что в ближайшее время он намерен провести переговоры с руководством России из-за резкого наплыва россиян на территорию Казахстана.

После указа Владимира Путина о частичной мобилизации в России существенное количество россиян мужского пола пытается выехать за пределы страны, часть из которых направилась в Казахстан. Контрольно-пропускные пункты Казахстана не справляется с наплывом граждан, ввиду чего на казахстанской границе образовалась большая очередь из автомобилей.