Бывший российский президент Дмитрий Медведев считает, что в определённых ситуациях Россия имеет право применять вооружение массового поражения.

Утром вторника экс-президент РФ Дмитрий Медведев публично заявил, что в случае необходимости Россия имеет полное право применять собственное ядерное оружие в соответствии со своей ядерной доктриной.

По словам Медведева, основанием для применения ядерного оружия со стороны России является использование против РФ вооружений подобного типа или нападение на Россию в масштабах, которые угрожают существованию самого государства.

Также Дмитрий Медведев уверен, что киевские власти не обладают инстинктом самосохранения и готовы пойти на любые провокации, однако их западные союзники всё ещё здравомыслящи и не желает ядерного конфликта.