Эксперты подсказали, как омолодить фиалку, чтобы она не была травмирована

Частичная обрезка корневища позволит дать новый импульс к росту и развитию растения, и оно вновь порадует пышным цветением.

Для омоложения растения нужно достать его из горшка вместе с землей. Затем - удалить нижние листья, которые могли обветшать.

Чистым и острым ножом удалить нижнюю половину земляного кома. Подготовить новый горшок для фиалки - с дренажом и свежим грунтом.

Земляной ком с цветком разместить в новом горшке, уплотнить пустоты и подсыпать стебель - до уровня нижних листьев.

После всех этих манипуляций полить и поставить растение в теплое место или парник.

Через какое-то время на оголенном стебле цветка появятся новые корешки, они дадут фиалке дополнительное питание, и она начнет активно расти и будет пышно цвести.