Эксперты подсказали, как омолодить фиалку, чтобы она не была травмирована
Частичная обрезка корневища позволит дать новый импульс к росту и развитию растения, и оно вновь порадует пышным цветением.
Для омоложения растения нужно достать его из горшка вместе с землей. Затем - удалить нижние листья, которые могли обветшать.
Чистым и острым ножом удалить нижнюю половину земляного кома. Подготовить новый горшок для фиалки - с дренажом и свежим грунтом.
Земляной ком с цветком разместить в новом горшке, уплотнить пустоты и подсыпать стебель - до уровня нижних листьев.
После всех этих манипуляций полить и поставить растение в теплое место или парник.
Через какое-то время на оголенном стебле цветка появятся новые корешки, они дадут фиалке дополнительное питание, и она начнет активно расти и будет пышно цвести.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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