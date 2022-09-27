Никас Сафронов пожаловался, что лишился больших заработков в Европе
Чтобы компенсировать потери, он стал разнообразить свою деятельность: проводить мастер-классы. лекции, выставки.
Никас Сафронов рассказал PROZVEZD о материальных потерях из-за невозможности продавать картины в Европе. Но культовый художник России при этом смог найти выход из положения.
"У меня раньше было много клиентов за рубежом, я активно продавал работы в Европе. Но сейчас по известным причинам делать это не могу", - поделился народный художник РФ. И добавил, что он "лишился весьма ощутимого заработка".
Но, чтобы компенсировать падение дохода, Никас решил расширить свою деятельность.
"Мне пришлось разнообразить источники доходов. Я провожу мастер-классы, творческие встречи, выставки, выездные лекции, - сообщил мастер. - Сейчас выпускается посуда с моими картинами, платки, ювелирные изделия – все, включая зонты и чемоданы. Это тоже дает определенную прибыль".
По словам художника, ему это удается благодаря известности. Но в целом на живописи заработать сейчас мало кому удается.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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