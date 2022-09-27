Собчак рассказала, где находится Шнуров после объявления о частичной мобилизации

Ведущая, блогер и журналистка Ксения Собчак в последнее время без конца конфликтует с исполнителем Сергеем Шнуровым. Знаменитость не упустила шанса поддеть артиста, когда тот покинул Россию после объявления о частичной мобилизации.

Подруга Ксениии Собчак случайно встретила лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова на Лазурном берегу, сидящим в кафе на улице в весёлой мужской компании, облачённым в легкомысленные шорты.

Оказывается, музыкант наслаждается отдыхом, пока на родине творится такое. Снимок певца во Франции сегодня - повод задуматься о патриотизме.

Ксения не смогла не позлорадствовать, написав в своём Телеграм-канале: "Ух, какой труп медийного образа несет мимо меня река.

Моя подруга (а вслед за ней и я) была сегодня очень озадачена, увидев настоящего патриота, начинающего и уже такого успешного пропагандиста, а также доброго друга господина Пригожина а тихом городке Болье-Сюр-Мер".

Светская львица заметила, что прекрасное место, находящееся в нескольких километрах от Монако, совсем не похоже на Донбасс. Также знаменитость не забыла отметить, что здесь любят отдыхать олигархи, которых ненавидит Шнуров.