Актер Михаил Пореченков заявил о готовности принять участие в спецоперации

Звезда российского кино признался, что не знает, как будут развиваться события, но не сомневается, что нужно выполнять решение верховного главнокомандующего.

Актер Михаил Пореченков не скрывает, что хочет отдать Родине долг. Он не исключил возможности вступить в ряды добровольцев на Украине.

Звезда российского кино признался, что не знает, как будут развиваться события, но не сомневается, что нужно выполнять решение верховного главнокомандующего.

"Под призывной возраст я не подхожу, я рядовой, мне 53 года. Но могу пойти, как доброволец, что тоже не исключается, - заявил Пореченков. - Могу сказать мужчинам, чтобы они держались, и выполняли свой долг перед Родиной".

Актер и телеведущий - кандидат в мастера спорта по боксу. Михаил по-прежнему посвящает много времени занятиям единоборствами. Пореченков несколько лет проучился в Таллинском военно-политическом училище, и период обучения ему был зачтен как служба в армии.

Актер не раз поддерживал спецоперацию России на Украине и призывал российских военных не терять стойкости духа, сообщает 5-tv.ru. продюсер