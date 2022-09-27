Какой процент российских граждан доволен своим рабочим местом

В опросе участвовали 1600 человек в возраст страше 18 лет. Вопросы задавались по поводу удовлетворенности работой и наличия свободного времени.

38% людей отметили, что их все устраивает на работе, даже больше, чем пару лет назад. В основном в этой категории молодые мужчины 18-24 лет, которые удовлетворены доходами.

42% опрошенных подтвердили, что уровень зарплаты не изменился. 17% людей высказали недовольство и рассказали об ухудшении ситуации на работе.

53% лиц заявили, что их трудовая нагрузка увеличилась в последнее время. 39% респондентов подтвердили, что все осталось без изменений.

13% граждан отметили, что работать им сейчас приходится гораздо меньше, чем раньше.

Об увеличении объема работы в последние годы говорят в основном молодые граждане и лица от 18 до 34 лет, из числа недовольных своими доходами.

У 27% людей в последние пару лет прибавилось свободного времени. 32% заявили о том, что времени на отдых стало меньше.

Можно отметить, что об увеличении свободного времени говорят россияне старше 60 лет. Представители молодого поколения утверждают обратное.

Респонденты в возрасте 18-34 лет (56%) рассказали о нехватке свободного времени.