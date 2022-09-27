Откуда берется хроническая усталость и повышенная сонливость у женщин

На вопросы отвечает Лидия Голубенко, врач-терапевт. Специалист говорит о совокупности факторов, потенциально влияющих на самочувствие у женщин в течение дня.

Первая причина - дефицит железа. Отсюда анемия и сидеропения. Усталость можно также объяснить нехваткой магния, витаминов группы В (особенно В12, В1, В6), витамина D.

Вторая распространенная причина - отсутствие полноценного завтрака, постоянные перекусы на бегу, намеренное ограничение в питании.

Врач рекомендует полноценно питаться три раза в день и обязательно делать второй завтрак и полдник.

Третья причина сонливости и усталости у женщин - проблемы со здоровьем, которые могут открыто не проявляться.

Гормональный сбой тоже ухудшает самочувствие, так же, как и недосып.